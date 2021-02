El exclusivo Hospital King Edward VII de Londres es el centro de atención de las noticias, mientras se espera qué sucede con el esposo de la reina Isabel II, el Duque de Edimburgo, internado en la lujosa clínica.

El príncipe Philip, de 99 años, fue hospitalizado “por precaución” en el recinto médico el 16 de febrero de 2021, tras padecer algunos malestares, según informó el Palacio de Buckingham. Fuentes cercanas a la realeza descartaron ante la BBC que se tratara de síntomas por coronavirus.

Conocido porque ha atendido a la propia reina Isabel II, la princesa Margarita, la reina madre, el príncipe Carlos y a Kate Middleton, el centro de salud está ubicado en Harley Street, un famoso distrito médico de Londres.

En los últimos cuatro años, el duque de Edimburgo ha visitado cuatro veces el lujoso Hospital King Edward VII, tan exclusivo que apenas cuenta con 56 camas en sus salas, y una piscina de hidroterapia, de las pocas diseñadas en Londres.

La reina Isabel II fue tratada por primera vez en el imponente lugar en 1982, cuando le fue extraída una muela. Ahí también fue atendida la reina madre, a quien le removieron una espina de pescado de su garganta en ese mismo año y fue operada en tres oportunidades.

El príncipe Carlos fue tratado de una hernia en 2003, mientras que la Duquesa de Cambridge fue atendida tras padecer náuseas matinales agudas, mientras estaba embarazada de su primogénito, el príncipe George, hoy de 7 años. En el lugar también falleció la princesa Margarita, en 2002.

El hospital abrió sus puertas en 1899, cuando los soldados veteranos retornaron de la Segunda Guerra Bóer, al noreste de Sudáfrica. Desde el lujoso lobby de las instalaciones hasta las más sofisticadas herramientas de diagnóstico, el centro es una referencia en el Reino Unido.

This month we turn 120 – an incredible milestone! Thank you for your support through the years:https://t.co/dL1m6Z2LcK #patientcare #120years pic.twitter.com/ioVYzgVDeL