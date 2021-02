Una usuaria en Twitter hizo una grave acusación contra el cantante colombiano Sebastián Yatra, señalando que una joven está embarazada de él.

Revuelo ha causado esta denuncia contra el intérprete de "Sutra", debido a que, de acuerdo a la misma internauta, Yatra, ni su círculo más íntimo, no ha querido responder a los llamados de la futura mamá.

La acusación

Unas jóvenes de España, abrieron una cuenta en Twitter de nombre @soorgen1, la cual, según señalaron, fue creada únicamente con el objetivo que Sebastián Yatra se contacte con la joven que habría dejado embarazada.

"El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", dice uno de los primeros tuits de la cuenta.

Las administradoras de la cuenta incluso citaron un tuit de Tini, la ex de Sebastián Yatra y etiquetaron a Danna Paola, con el objetivo de obtener alguna respuesta del artista.

"Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas", versa también otro de los tuits.

Tuits de denuncia contra Sebastián Yatra

El cantante no se ha referido a esta denuncia en ninguna de sus redes sociales. La cuenta que lo acusó, en tanto, ya no aparece disponible en Twitter.

