WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y con el auge del teletrabajo, debido a la pandemia de coronavirus, cada vez más usuarios utilizan la versión web de la aplicación para conectarse con sus deberes laborales.

Sin embargo, una de las quejas recurrentes de los usuarios de este servicio es que constantemente hay que escanear el código QR para iniciar sesión, proceso que a veces se vuelve lento y tedioso, pero que aquí te contamos cómo evitar para no realizarlo nunca más.

WhatsApp Web sin código QR

El único requisito para evitar el paso del código QR es que utilices siempre una computadora personal, ya que así no hay riesgo que otras personas accedan a tus conversaciones privadas.

Sigue este paso a paso:

Lo primero es descargar la aplicación de escritorio de WhatsApp Web. Puedes encontrarla en este enlace.

Una vez instalada la aplicación, debes iniciar sesión de forma normal, es decir, escaneando el código QR.

Tras esto, podrás visualizar todas tus conversaciones.

Si no quieres escanear nunca más el código QR, lo que debes hacer tras terminar de ocupar la aplicación es no apagar tu computador, sino que solo utilizar la opción " suspender ".

". De esta forma los programas que tienes abiertos, en este caso WhatsApp Web, no se cerrarán, con lo que no tendrás que volver a escanear el código QR.

¿Puedo cerrar la sesión después?

Si a pesar de esto, igualmente quieres cerrar tu sesión en la aplicación, puedes hacerlo de forma remota a través de tu teléfono. Solo debes pulsar los tres puntitos de la esquina superior derecha de tu celular, apretar la opción WhatsApp Web y presionar en "Cerrar todas las sesiones".

La otra opción es simplemente ir hasta tu computador y de manera normal cerrar la sesión de la aplicación en tu navegador o aplicación de escritorio.

Recuerda que, si tus conversaciones se mantienen activas en WhatsApp Web, estas pueden ser vistas, pero quédate tranquilo porque los chats no se actualizarán si no tu teléfono no está cerca del computador en que dejaste abierta tu sesión.

