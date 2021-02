WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas alrededor del mundo, contando con más de 2.000 millones de usuarios en todo el planeta.

Pese a ser una aplicación bastante reconocida por quienes la ocupan, seguramente muchos pueden desconocer que hay ciertas acciones que pueden desencadenar en una suspensión de la cuenta personal.

Esto ocurre cuando los usuarios instalan otras apps relacionadas con WhatsApp, pero que no son oficiales de la plataforma perteneciente a Facebook.

Estas aplicaciones de terceros prometen funciones que no son reales, como espiar los mensajes de los contactos o programar los textos a enviar. Sin embargo, nada de eso es cierto y, finalmente, estas apps roban información personal para utilizarla con otros objetivos, indica el sitio especializado Xataka.

¿Qué dice WhatsApp?

Al respecto, en su sitio oficial de preguntas frecuentes, WhatsApp informa que “si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’ significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp”.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, advierte la aplicación.

¿Cuáles son las apps peligrosas?

Las apps no permitidas y penadas por la plataforma son WhatsApp Plus y GB WhatsApp y otras similares, las cuales son consideradas como peligrosas por violar las condiciones de servicio.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio”, concluye la popular plataforma.

