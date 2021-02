Desde que se separó de Brad Pitt, Angelina Jolie se refugió en la antigua mansión de Cecil B. DeMille en Los Ángeles y desde allí recomenzó su nueva vida al lado de sus 6 hijos, luego de sus últimos cuatro años de dura convivencia con el actor, que desencadenaron el fin de una relación de 13 años.

A través de una entrevista en British Vogue, los millones de fans de la reconocida artista de Hollywood, conocieron algunos rincones en los que la artista pasa sus días, dejando ver su lado humano y la calidez de un hogar en el que la juventud y el bullicio que le proporcionan sus hijos le brindan la fuerza para continuar sanando sus heridas.

Angelina está complacida de vivir en la nueva mansión que adquirió por 25 millones de dólares, pues sus hijos pueden llegar a la casa de su padre en solo 5 minutos y además ha descubierto la magia que encierra la casa. “Lo que más me gusta es que no hay una sala de entretenimiento, sino muchos caminos y lugares para caminar y pensar. Me siento muy afortunada de tener eso en este momento”, dijo.

Angelina Jolie se refugia en su estudio lleno de libros

Con diversas fotografías que compartió la prestigiosa revista de modas, vimos una mirada íntima a la decoración de los espacios que rodean a Angelina y a su familia. La artista también tiene un rincón especial dedicado para ella, en el que puede realizar sus contactos vía online de sus nuevos proyectos y todo lo que la ocupa como embajadora de paz para la oficina de refugiados de la ONU.

Desde su estudio, la actriz de 45 años dejó ver que posee un espacio con muros revestidos de madera, que resguarda un gran escritorio de madera pulida, sobre el que hay un jarrón de cristal con flores a un lado mientras ella revisa atenta varios contenidos en su laptop.

En otra imagen la vemos, con varios documentos sobre el que descansa una pluma negra con laminado de oro, sus gafas y varios libros. Un original porta plumas vintage en color dorado resalta en la sobria decoración en la que su belleza es el centro de atención, luciendo un vestido blanco de mangas largas y un beauty look de sensuales labios rojos.

Sobre su escritorio reposan varios libros: “Unreasonable Behaviour”, una biografía del fotógrafo Don McCullin que registra la vida de uno de los mejores fotoperiodistas del siglo XX. Otro es “Fight of the Century”, editado por Michael Chabon y Ayelet Waldman, y “Man’s Search for Meaning” (El hombre en busca del sentido) del autor Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco.

Una puerta que cierra de forma lateral deja ver parte de la entrada de su residencia y la flamante escalera, y al pie de ella, su querida mascota siempre vigilante a su dueña. Una frondosa planta da ese toque verde al espacio sobrio y elegante que retrata sus exquisitos gustos, esos detalles que siempre la han caracterizado.

Para ella los libros tienen un significado especial y así lo dejó claro en la entrevista en la que aseguró que ha nutrido su comprensión y sus conocimientos: “Traté de darme una educación más amplia que la que había tenido en la escuela. Crecí en un lugar muy vacío en muchos sentidos, así que tuve que ir para encontrar una comprensión más amplia”.

Angelina Jolie se mantiene soltera desde su separación del actor de 57 años en el 2016, y su mejor relax es poder descansar, leer sobre un cómodo sofá y compartir la buena energía que le dan sus hijos.

