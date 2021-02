Un misterioso hecho han reportado usuarios y usuarias de WhatsApp, quienes aseguraron haber recibido extrañas notificaciones por parte de la aplicación que data del año 1970. Verdaderamente una situación, tomando en cuenta que para esa década no existían ni los teléfonos celulares. De hecho, ni los creadores de la plataforma habían nacido.

Tras el reporte de cientos de personas por lo ocurrido, la compañía salió al paso y confirmó que el error se trata de un bug (un error o defecto en el software) que se ha detectado en ocasiones anteriores.

De acuerdo al medio 20minutos.es, cuando en la primera oportunidad ocurrió la falla se vieron afectados los iPhone 5s y modelos superiores en febrero de 2016 y llegó a provocar que los móviles de Apple fueran inservibles.

Para ese momento la aplicación explicó que "se trató de un problema de código y el culpable fue UNIX, un sistema para la descripción de instantes del tiempo utilizado por Apple. iOS empleaba el 1 de enero de 1970 como fecha cero para empezar a contar los días, y usar una fecha anterior provocaba un colapso total en el sistema del dispositivo".

En esta oportunidad, y de acuerdo a la app, no se trata de un error tan grave y no afectó, como la vez anterior, a otras aplicaciones. De hecho, los usuarios pudieron utilizarlas sin problemas.

Pese a que no hubo un colapso mayor, el sitio Gizmodo sostuvo que podría tratarse del mismo tipo de error: un programa con la hora de Unix en Linux, conocida como el "Epoch Time".

"Como en el fallo de los iPhone en 2016, este reloj cuenta cada segundo desde el 1 de enero de 1970, por lo que es probable que un error haya reiniciado el tiempo en esta función", señaló.

En pocas palabras, si el usuario estaba desconectado y no pudo contestar a la llamada a través de WhatsApp, esta quedó registrada con la fecha de enero de 1970.

En caso de haberte pasado esto, lo que debes hacer es actualizar la app con la nueva versión y de esta manera no volverá a ocurrir la falla.

So yesterday on whatsapp a friend called me from the 1970s... at 1am.👀Wish I’d answered. 🕺 (Thoughts on this internet geeks?) pic.twitter.com/c99U7rr10I