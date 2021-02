TikTok está haciendo furor entre los jóvenes por sus funciones que permiten realizar entretenidos videos que se viralizan en la misma aplicación y por otras redes sociales. Durante el confinamiento por la pandemia, las descargas aumentaron casi de manera explosiva y se convirtió en una de las plataformas más utilizadas.

Sin dudas que esto preocupa al resto de las gigantes empresas dedicadas al ocio, como Instagram, que ha cedido terreno frente a la app de origen chino, por lo que está tomando medidas al respecto.

En ese sentido, dentro de los próximos meses podría anunciar una nueva función que es muy similar a TikTok y que ya ocupa para los Reels, videos muy parecidos a los que se publican en su principal competidor.

Según informa el sitio especializado Techcrunch, las stories de Instagram se mostrarán en sentido vertical, por lo que el usuario ya no tendrá que deslizar su dedo de derecha a izquierda o viceversa para pasar de la historia de una persona a la de otra, sino que ahora lo haría desde arriba hacia abajo.

La estrategia es similar a la que aplicó con Snapchat, cuando le copió el formato horizontal en las stories y dejó a esta aplicación en el olvido. Además, las historias priorizarían más los videos que las imágenes, todo para ser más parecida a su rival.

Por el momento, se desconoce en qué fecha podría ser anunciada esta actualización, pero desde la empresa confirmaron que está siendo desarrollada.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137