El nombre de Miguel Bosé sigue dando de qué hablar. Aunque nació en Panamá, su vida la desarrolló en España donde nació su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, y ahora es un programa del país ibérico el que agrega un nuevo episodio al escándalo en torno la vida íntima del cantante.

Aunque sus espectáculos y éxitos musicales han dado la vuelta por todo el mundo, la vida de este talentoso artista ha sido una de las más reservadas en el espectáculo internacional, al punto que nunca se conoció que vivió una relación durante 26 años, hasta que su pareja hizo pública una demanda al romperse la unión en el 2018.

De allí en adelante conocimos a Nacho Palau, el escultor español que compartió toda una vida con Miguel Bosé en silencio y en la oscuridad de lo que fue su vida privada. En su “círculo cercano” son contados los amigos que pueden hablar de él, por lo que el cantante sigue siendo todo un enigma para sus fans.

Palau reclama legalmente la custodia de sus otros hijos, Diego y Tadeo, que según Bosé solo son de él y no desea que los cuatro chicos - Ivo y Telmo - sean considerados hermanos. Al salir a luz esta disputa legal se inició la historia de desamor entre una pareja que compartió una familia y los éxitos del cantante, pero todo en el máximo secreto. Ahora también se habla que la “infidelidad” de Palau puso fin a la relación.

Programa español revela tres nombres conocidos

El programa “Sálvame Diario”, transmitido por el canal español Telecinco, reveló tres nombres de hombres que tuvieron una relación con el cantante, y se trata de personalidades ampliamente reconocidas en ese país.

A través de un “juego”, el programa se inició dando pistas antes de desvelar sus nombres: “Un bailarín, un actor y un político”.

Hoy vamos a hablar de los amiguitos de Miguel Bosé. ¿Os apetece? — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 11, 2021

Y como nunca se ha hablado de la vida íntima del artista, los fans de Miguel Bosé han quedado atónitos ante la afirmación lanzada en el mencionado programa, en el que citan a un político, un bailarín y un actor, como los “amantes” del pasado del cantante. También se habló de los problemas de salud que aquejan a Bosé en la actualidad.

En primer lugar mencionan a Nacho Duato. Según el diario digital catalán Nacional.Cat, el bailarín no solo reconoció que es homosexual, sino que también fue pareja de Miguel Bosé: “Desde el primer momento que nos vimos, nos gustamos como personas y nos gustamos físicamente. Estuvimos juntos en Nueva York viviendo, lo hemos pasado muy bien. Hace mucho que no lo veo, pero la amistad no necesita frecuencia, el amor sí”.

De segundo está Toni Cantó, de 56 años. Es un famoso artista que dejó la actuación para incursionar en la política de España, donde fue diputado entre los años 2011 y 2015, repitiendo escaño en el año 2016 con el partido Ciudadanos. Aunque fue “muy fotografiado” con el artista, nunca se conoció que fueron pareja.

Y el tercero es Nacho Vidal. Es un reconocido actor porno español que ha estado dentro del ojo del huracán por sus últimos escándalos protagonizados con el consumo de sustancias ilícitas.

