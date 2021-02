La emisión del documental "Framing Britney Spears" sigue causando coletazos en el espectáculo estadounidense y específicamente para Justin Timberlake, uno de los apuntados como causante de los sufrimientos que padeció la otrora "princesa del pop".

Tras recibir miles de mensajes de fanáticos, el intérprete de "Say Something" rompió su silencio y con una declaración en su Instagram personal pidió perdón tanto a su expareja como también a Janet Jackson, con quien protagonizó una bullada polémica en un show de mediotiempo del SuperBowl.

"Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia y el racismo", manifestó el artista.

Posteriormente aseguró que "quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo por estas mujeres y las respeto, y sé que fracasé".

Respecto a sus motivaciones para escribir el texto, Timberlake indicó que "sentí la necesidad de responder porque todos los involucrados merecían algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más grande de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer".

Britney Spears responde a especulaciones de su estado mental

La cantante salió al paso sobre rumores que se tejen alrededor de su personalidad y las críticas que hacen en referencia a la actitud que refleja en las redes sociales.

"¡Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria! ¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas! Todos tenemos tantas vidas diferentes, hermosas y brillantes", añadió tajante en cuanto a su vida privada.

Spears está consciente que vive bajo la lupa de los medios de comunicación y de los fanáticos, quienes siguen de cerca cada publicación que comparte en su perfil de Instagram.

"¡Recuerde, no importa lo que pensamos que sabemos sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente!", agregó la cantante al final de la publicación.

Todo sobre Britney Spears