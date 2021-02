Karol G sigue saboreando el éxito y esta vez con su nuevo tema “Location”, la cantante colombiana se posiciona rápidamente en los primeros lugares de las diferentes plataformas digitales, con una canción en la que se une con dos grandes artistas: J Balvin y su novio Anuel AA.

A lo largo de su carrera, Karol G se ha convertido en una de las cantantes representantes del género urbano más querida del espectáculo, alcanzado la cúspide de la fama con su éxito “Tusa” que logró más de 500 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Tras su último éxito “Bichota”, la artista colombiana vuelve más sensual que nunca con un hit en dos idiomas, en lo que resalta su nuevo look de cabello turquesa, que resaltó en una locación de la que todos llamarían del “lejano oeste” para grabar su videoclip en el que la artista luce excéntricos outfits.

Al estilo Western, Karol G aparece con una camisa vaquera llena de lentejuelas, junto a un atrevido bikini de cuero, que acompañó con unas pantys de malla y botas de cuero hasta las rodillas.

En otra escena del clip se ve imponente con un traje de cuero blanco confeccionado con corsé anudado en la parte trasera y un ceñido pantalón. Unas originales botas de flecos en terciopelo negro sumó a su estilismo en el que se vio con otro sombrero adornado de lentejuelas.

Con trajes de cuero en explosivos colores y en un mismo estilo tejano, el prometido de Karol G se observa cantando con varios cambios de vestimenta, junto a la cantante.

J Balvin también lució colorido, en pantalón y chaqueta de cuero blanco con flecos y decoraciones en negro y turquesa.

A través de un comunicado, Karol G expresó su alegría por el lanzamiento de su tema. “Para mí lo más divertido de esta canción es que pude hacerla junto a dos artistas que admiro no solo en el ámbito profesional, sino también por lo grandes que son como personas. “Location” está hecha para todas las personas que quieran celebrarse, amarse a sí mismos y vivir su vida a sus términos, sin rendirle cuentas a nadie”.

Fans no entienden la nueva canción de Karol G

Los principales programas y cuentas de las redes sociales hablan del reciente lanzamiento de la artista nacida en Medellín. Pero fueron los seguidores del matutino de la cadena Univisión, “El Gordo y la Flaca”, quienes expresaron no poder entender la letra de la canción en la voz de Anuel AA.

A decir de los seguidores, la participación del colombiano J Balvin es la que se puede aplaudir, en una nueva colaboración entre los grandes exponentes del género urbano colombiano.

“Alguien que me traduzca, ¿qué dijo?”; "¿Por qué? Me gusta, pero no le entiendo”; “Que alguien me traduzca lo que él dice en la canción”; “¿Qué es esto?”; “Like para Karol y J Balvin”, “¿Qué idioma es?”; “El problema es que no se le entiende lo que canta”; fueron las reacciones que redundaron en torno a lo inentendible de la letra.

En un video de YouTube en el que se puede leer el contenido de “Location”, los internautas también expresaron sus críticas y su inconformidad con su letra y ritmo: “Karol G viene de tres súper hits, este tema no viene con el nivel que venía Karol”; “Tuve que buscar esto porque no se entiende nada en la canción”; “Entre la letra, las voces de cada uno y el ritmo, esto no sirve para nada”.

Con trajes de cuero en explosivos colores y en un mismo estilo tejano, el prometido de Karol G se observa cantando con varios cambios de vestimenta, junto a la cantante.

Todo sobre Karol G