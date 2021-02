Un momento muy emotivo marcó el capítulo de "Edificio Corona" de este martes, el cual fue aplaudido en redes sociales por los seguidores de la exitosa teleserie.

Después de un largo tiempo ocultando el secreto, Maca (Hiztka Nudelman) le confesó a su hermana Josefa (Hellen Mrugalski) su homosexualidad, dejando en suspenso la reacción que tendrá la pequeña ante esta revelación.

¿Cómo fue el momento?

Todo partió cuando Maca estaba desanimada en su pieza viendo la cuenta de Instagram de Rubí (Vivianne Dietz), su amiga y por quien tiene sentimientos profundos de amor. Al entrar a la habitación, Josefa se percata que su hermana está muy desanimada, por lo que intenta animarla.

"No estoy conforme conmigo", le responde la hija mayor de Sergio (Francisco Melo), el conservador administrador del edifcio.

"Te juro que no te entiendo. Eres tan linda, simpática, inteligente. Ojalá que Dios no te escuche diciendo estas tonteras", le contesta la menor.

Por más que intentara subirle el ánimo, Maca seguía triste, hasta que decidió abrir su corazón y revelar su secreto.

"Jose, yo no soy como todos, soy diferente. No soy la hija que el papá hubiese querido tener. A mí no me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres", confesó, provocando una incierta reacción en la pequeña que solo podrá ser conocida durante la noche de este miércoles, en un nuevo capítulo de Edificio Corona.

La reacción de los seguidores

En Twitter, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar y alabaron la actidud de Maca, elogiando también a la actriz que la interpreta.

El capítulo de hoy marcará un cambio para todas aquellas personas que estén en el closet 💖 re orgullosa estoy de la maca #EdificioCorona pic.twitter.com/Owefzee7EZ — val (@alyciabadass) February 10, 2021

Maca:" Yo creo que no le caigo muy bien a Dios"



Esto me recuerda a cuando yo estaba apenas descubriendo que me gustaban las mujeres y yo "platicaba" con Dios que por qué me había hecho así??? Que si me odiaba😭😭😭💔, que excelentes actuaciones 🥺❤️#EdificioCorona #Rubirena https://t.co/eL7GTGBMPC pic.twitter.com/n5h0nWZERA — La novia de Alicia Jaziz 🍳🏳️‍🌈🎀 (@YuliCC86) February 10, 2021

Aplausos a Hitkza por hacer posible que una escena nos toque el corazón y logre que nos identifiquemos todes de alguna u otra manera 🤍#rubirena #EdificioCorona — coni🇨🇱 (@_rubirena) February 10, 2021

CONFIO EN QUE LA JOSEFA SE LO TOMARA SUPER BIEN Y LE HARA GANCHO CON LA RUBI#EdificioCorona pic.twitter.com/AdFcEJnv2a — cat🦖🌻 (@staygracie) February 10, 2021

Revisa la emotiva escena:

