A finales de diciembre pasado, Vanessa Aguilera, recordada por intepretar a "Claudia" en la serie juvenil "BKN", presentó a su novio varios años mayor que ella, por lo que recibió críticas que poco le importaron.

Esto, dado que acaba de anunciar en sus redes sociales que contraerá matrimonio con Manuel Virgilio, el galán maduro que la conquistó. A través de su cuenta de Instagram, la cantante radicada en México publicó una fotografía del anillo de compromiso, acompañada con el mensaje "dije que sí".

Agradecimientos

Esa publicación sumó miles de "Me gusta" por parte de sus seguidores, quienes le desearon éxito en la consolidación de su relación sentimental.

"Qué bella noticia", "muchísimas felicidades" y "se nos casa la little Claudia" fueron algunos de los comentarios que recibió la exactriz de Mega. Por lo mismo, este lunes volvió a publicar una imagen agradeciendo todos los mensajes de apoyo que ha recibido.

Defiende a su novio mayor

En diciembre, cuando presentó a su novio, la cantante chilena defendió su vínculo amoroso ante las críticas por estar con alguien mayor que ella.

"Es mi vida personal, me tiene que importar a mí, no a los demás. Si yo estoy tranquila y tengo el apoyo de mi familia y mis cercanos, es lo único que me importa. Agradezco los comentarios si son con respeto, pero algunos no lo tenían hacia mí ni mi pareja", dijo a LUN esa oportunidad.

"El público me ve como la 'Claudita' de 'BKN', entonces entiendo que a algunos les pueda impactar que esté junto a alguien más mayor y que yo me vea más niña. Pero soy una mujer de 31 años, he madurado y aprendido mucho viviendo fuera de Chile", dijo a LUN.

"Me siento enamorada, me conquistó"

Por último, la artista señaló que la pareja se proyecta en el futuro: "Por primera vez me siento enamorada. Mi novio es un hombre increíble, muy bueno, nos entendemos muy bien como amigos y pareja. Tenemos proyectos, es una relación que va muy en serio".

"No es mucha la diferencia de edad. Él es de España y Francia, nos conocíamos de hace años, pero un día nos miramos y empezó nuestra historia. Me tomé mi tiempo para confiar y amarlo, él me conquistó", concluyó.

