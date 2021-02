The Weeknd subió al escenario durante el medio tiempo del Super Bowl LV para encabezar el enérgico “Pepsi Super Bowl Halftime Show”. Sin embargo, el show del cantante no convenció a muchos, quienes decidieron tomar las redes para criticar la simpleza del evento en comparación con años anteriores, además de crear los memes más ocurrentes.

En Twitter los usuarios rápidamente se pusieron a trabajar creando memes y comparando varios aspectos del set entre sí, desde los bailarines de respaldo que parecían robots en las gradas hasta la sala dorada en la que The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, cantó su éxito “Can't Feel My Face”.

La sencillez de la presentación fue una de las cosas que más llamó la atención de los internautas y fue el motivo de decepción para algunos.

No obstante, a pesar de las críticas, otros usuarios aplaudieron y aprobaron el espectáculo que ofreció el cantante.

me acabo de ver el halftime show de The Weeknd en la super bowl y me ha encantado 🥺

Desde una comparación de la presentación con un episodio de Bob Esponja hasta los que defendieron el show comparándolo con el de Maroon 5 en el 2019, estas fueron solo algunas de las formas en que los fanáticos de Twitter han convertido la actuación de The Weeknd en su último meme.

Lo primero que resaltaron muchos de los usuarios fue lo que percibieron como una falta de creatividad en la producción del show:

Otros incluso compararon el concepto de la presentación con personajes y episodios de la cultura popular:

I auditioned for the #PepsiHalftime but didn’t book. Congrats to C3PO & their ancestors. pic.twitter.com/pZR4fkVDuc