“Manu” es el nombre del personaje que la actriz Daniela Muñoz Pérez da vida en “100 días para enamorarse”, la polola de "Martín" (Teresita Commentz), quien debe lidiar contra su familia por amar a quien antes fue Martina.

Daniela estudia Teatro en la Universidad Católica y la actuación ha estado presente en su vida desde que nació, ya que es hija de dos reconocidos actores nacionales, Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez.

A través de sus redes sociales, la joven de 23 años se declara también como una “pianista intermitente y cumbiera de cora (corazón)”, ritmo que deja plasmado en Daba Boba, el trío musical que compone.

Pero fue también a través de su Instagram que la actriz sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia.

Dulce espera

Con una fotografía junto a su pololo Camilo Arentsen (hijo de la fotógrafa Javiera Eyzaguirre), anunció que está embarazada y espera a su primer bebé, que será una niña.

“El secreto mejor guardado de todos los tiempos. Una baby pandemial de casi 5 meses. Amé esta foto que nos sacó la abuela chocha @clape11 y no pude no subirla. Todavía está chiquita y no se nota casi nada, pero de qué está, está”, escribió en la imagen donde se ve su incipiente panza.

Por su parte, la abuela de la bebé, la actriz Claudia Pérez, escribió: “Hermosos bebés tendrán una hermosa bebé, solo amor para ustedes. Una locura maravillosa este nuevo viaje. Siempre estaré para ustedes. Reparto baberos”.

