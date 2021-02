Camilo Echeverry (26) y Evaluna Montaner (23) se han convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo y es que, a través de las redes sociales, muestran el enorme amor que siente el uno por el otro.

Desde que se casaron, en febrero de 2020, la pareja ha dejado claro lo importante de formar una familia juntos. De hecho, en algunas entrevistas o stories de Instagram han revelado que desean tener “siete hijos”, algunos propios y otros adoptados. Lo cierto es que esos planes de paternidad han tenido que esperar, ya que Evaluna mantiene un contrato con la empresa Nickelodeon, con quien se encuentra grabando para Club 57.

Aunque la hija de Ricardo Montaner esté “amarrada” con este proyecto. Su contrato finaliza oficialmente en el mes de abril. Esto significa que, una vez terminen las grabaciones de la serie juvenil, ambos podrían comenzar a “planificar” una familia. Y así lo dejó ver el padre de Evaluna, para un medio mexicano.

“Me urge tener nietos, yo creo que están esperando a que Evaluna termine de grabar su serie en Nickelodeon y después van a encargar, yo estoy desesperado”, dijo el cantante muy serio, y es que para los Montaner la familia juega un papel fundamental en sus vidas y, mientras más numerosos, más felices son.

El amor de Evaluna y Camilo

La relación de Evaluna y Camilo parece “perfecta”. Sin embargo, no todo fue así desde el comienzo, cuando el cantante colombiano tenía ciertas inseguridades al momento de conquistar a la hija menor de Ricardo Montaner.

Luego de conocerse, ambos estuvieron compartiendo mensajes de texto. Ella desde Miami y él desde Bogotá, Colombia. Todo iba “bastante bien”, hasta que llegaron las videollamadas, una instancia que le producía ansiedad al intérprete de “Tutu”, quien temía no gustarle demasiado a la actriz venezolana.

“Al principio me daba mucho miedo llamarla, porque por texto nos llevábamos muy bien sin vernos, nos llamábamos a veces por llamada, no videollamada. Me daba como inseguridad que algo saliera mal, que ella dijera ‘este tipo no me gusta’ no sé. Pero desde que nos llamamos el primer día, no dejamos de llamarnos todos los días. Para comer, para ir al cine, para todo”, confesó el colombiano en una entrevista para "El Hormiguero".

Una historia de amor a distancia

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se conocieron en Bogotá durante un evento en que ambos fueron contratados. “A La pulga y a mí nos contrataron para presentar el lanzamiento de un champú para niños. Ella tenía novio, yo tenía novia, entonces el saludo fue ‘mucho gusto, cómo te va’”, comenzó revelando el cantante.

“Le regalé una canción que yo estaba sacando en ese momento, ella me dijo ‘muchas gracias’, no la escuchó nunca, pero como un año y medio después me escribió y me dijo ‘escuché la canción y me encantó’, yo ‘¿un año y medio después?’, ‘sí, tu sabes, cosas que pasan. Terminé con mi novio’. Ella fue la que me pidió el número a mí, y yo me enamoré, ¿qué voy hacer?”, dijo entre risas.

En ese momento nació uno de los primeros temas de Camilo llamado “Medialuna”, inspirado en su ahora esposa. Ese fue el comienzo de su romántica aventura: “Luego yo le escribí una canción a ella, ella se la mostró a su papá, él escuchó la canción, le gustó mucho y empezó todo esto. Es el track número 1 de mi disco”, dijo.

Con respecto al día exacto en que ambos decidieron “acortar distancia” y oficializar su noviazgo, Camilo reveló: “Un día me dijo ‘Camilo vamos al cine’ y yo le digo ‘¿qué, llevamos los teléfonos?’ y ella me dice ‘No, en Bogotá’, y ella llegó de sorpresa y cuando llegó ahí nos tomamos una foto y a los dos días nos hicimos novios”, explicó.

