Adamari López y Toni Costa están cerca de cumplir su primera década como pareja, luego de que se conocieran cuando hicieron equipo en el programa “Mira quién baila”. La pareja concedió una entrevista exclusiva para la revista HOLA! USA y posaron en familia junto a su hija para una sesión de fotos.

En un acto simbólico, Adamari y Toni, que se comprometieron en República Dominicana en 2014, posaron frente a un altar para demostrar que siguen camino hacia el matrimonio y rechazaron los recientes rumores de que había complicaciones en la relación.

A la espera de la boda

Toni Costa y Adamari López comentaron sobre la fotografía que se tomaron frente a un altar. Dijeron que los medios de comunicación han presionado con la pregunta del matrimonio y a veces cuestionan el largo compromiso de la pareja. Sin embargo, afirmaron que su relación está más sólida que nunca y el matrimonio sigue en pie.

El bailarín, de 37 años, explicó los motivos por los cuales se ha pospuesto el anticipado evento: “Sí teníamos una fecha (para la boda), pero la pandemia frenó todo como a todo el mundo, pero estoy seguro que esa fecha nueva va a llegar. Esa celebración, todo el mundo la va a saber y ya dejarán de preguntar porque siempre preguntan”.

“Esto es una decisión de nosotros dos. Creo que si nos hubiésemos dejado llevar por la presión mediática hace rato estaríamos casados. Nuestra vida no depende de lo que comente la gente afuera ni de lo que quiera la prensa para nosotros, nuestra vida depende de lo que nosotros queramos para nosotros como familia”, agregó Adamari.

La sólida relación de Adamari López y Toni Costa

“Pienso que a veces mucha gente comenta sobre nuestra vida sin siquiera saber o conocernos”, dijo López, negando los rumores de que la pareja se estaba separando, mientras que su prometido agregó: “Me cuesta quedarme callado (...) no me gusta que se metan con mi familia, no me gusta que se metan con mi mujer ni con mi hija ni que la gente sea cruel”.

“Nosotros tenemos nuestra vida, nuestra realidad. Nosotros sabemos nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos, y muchas veces no tienen nada que ver con lo que la gente comenta en la prensa”, sentenció la actriz.

Durante la entrevista, la pequeña Alaïa posó frente a la cámara junto a sus padres. La presentadora de 49 años aseguró que la llegada de la pequeña a la vida de la pareja solidificó las bases para el compromiso con Toni, y es uno de los motivos por los cuales se mantienen tan unidos durante estos 10 años.

“Cada momento ha tenido su etapa. Al principio era el momento de nosotros dos, de nuestra vida juntos con el deseo de querer ser padres pero no se presentaba, y Alaïa vino a poner un punto y aparte en la relación, a solidificar más lo que había. A Toni le dio una visión más grande, pienso yo, de más responsabilidad, de más entrega”, dijo.

Adamari López y Toni Costa han estado juntos desde el año 2011, después de que se conocieran durante el concurso televisivo “Mira Quién Baila” de Univision. La pareja anunció su compromiso en el año 2014 y han demostrado ser una de las más sólidas del medio.

Todo sobre Adamari López

Todo sobre Famosos