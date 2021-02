La cantante Britney Spears sigue sorprendido a sus seguidores con exóticos bailes. Esta vez de fondo se escucha un ritmo inusual: el reguetón. En un breve clip, la princesa del pop se deja llevar al compás de la música del colombiano J Balvin.

El éxito "Mi Gente" del reguetonero fue el elegido por Britney para enviar un mensaje a sus fans: "A veces solo tienes que divertirte un poco y para mí, ¡es divertido bailar así! Se lo recomiendo a cualquiera que necesite agregar algo más de mojo en su día? o como lo llamen”, escribió en el post de Instagram.

La estrella, de 39 años, llevaba su atuendo típico para sus bailes: shorts, que está vez tenían estampado a cuadros, y una blusa blanca que le deja ver sus abdomen. La coreografía dejó desconcertados a muchos de sus seguidores, quienes manifestaron su preocupación.

Te puede interesar Actor de la primera temporada de "Cobra Kai" sorprende con su gran cambio físico

"Oremos por Britney"; "Creo que estoy presenciando un episodio maníaco"; "¿Puede alguien ir a hacer un chequeo a Britney? Ella no está bien", escribieron.

Britney Spears recuerda a Justin Timberlake

Horas antes había generado polémica al compartir otro baile, donde etiquetó a su exnovio Justin Timberlake. La pareja fue uno de los romances más queridos del espectáculo musical, mientras estuvieron juntos entre 1999 y 2002.

En esta ocasión lo hizo con un tema de Timberlake y Jay-Z. "Bailé con mi cuello negro de tortuga la semana pasada a Holy Grail!!!! Lo sé... los cuellos de tortuga son tan yo!!!!", escribió en el post haciendo mención a su ex.

De inmediato los fans revivieron el romance entre los artistas. Mientras que algunos lo vieron como una provocación o un atrevimiento. Otros lo recibieron con gracia y buen humor, así como no faltó quien se mostrara preocupado por la situación mental de la estrella.

“No etiquetes a Justin, no necesita verte de esta manera"; "Esto se vuelve cada vez más doloroso de ver"; "No, esto es tan aterrador", opinaron algunos seguidores. "A Jessica Biel no le gusta esto"; "Creo que ustedes Britney Spears y Justin Timberlake deberían colaborar juntos", se leyó también.

Vieja complicidad

Esta no es la primera vez que Britney hace mención a Timberlake. En abril del año pasado, cuando recrudeció el confinamiento por la pandemia, también publicó un video donde se refiere al ex vocalista de NSYNC, que conoce desde su infancia cuando coincidieron en el programa “Mickey Mouse Club”.

“Esta es mi versión de Snapchat o TikTok o lo que sea que se supone que debes hacer en estos días! Como pueden ver, en realidad no estoy bailando ... Estoy muy aburrida. PD: Sé que tuvimos una de las rupturas más grandes del mundo hace 20 años ... ¡pero oye, el hombre es un genio! Gran canción JT!”, escribió la estrella en un video donde aparece bailando un tema de Justin, al que él respondió con varios emoticones de risas y admiración.

Todo sobre Britney Spears