En agosto del año pasado, Melina Figueroa dio a luz a su segundo hijo y fue a través de las redes sociales donde comunicó lo feliz que se sentía de recibir a la pequeña Jazmín Luna. Por este mismo medio, la argentina suele mostrar parte de su día a día. Una rutina que va desde entrenamiento físico a tareas del hogar y momentos junto a su esposo e hijos.

Aunque Figueroa suele ignorar a los “haters” en redes sociales, recientemente se cansó de los comentarios negativos, y es que, en esta oportunidad, las críticas partieron por la forma en que ella cría a sus hijos.

Todo comenzó durante una típica ronda de “preguntas y respuestas” de Instagram, donde un seguidor le preguntó: “¿Por qué le enseñas cosas tan aburridas a tu hijo?".

"Metiches como tú sobran en la vida. No me conoces en la intimidad con mi hijo, no sabes ni un cuarto de lo que yo le enseño a mi hijo. Así que le recomiendo chequear qué es lo que estás haciendo mal en tu vida que te hizo pensar eso de la mía", respondió muy enojada.

"Tal vez tu vida es tan aburrida que piensas que la de los demás también. Recuerda que lo que te molesta del otro es un espejo de lo que te molesta de tu propia vida", agregó a su respuesta.

Otras de las preguntas que hicieron incomodar a la exchica reality fue una sobre su hijo mayor, Ian: “Qué lástima que a Ian se le oscurecieron los ojos, eran muy lindos".

"Qué lástima que pienses que solo un ojo claro es un ojo ‘lindo’, y lástima te deberían dar otras cosas. Por esa razón no comparto tanto la cara de mis hijos, porque ellos son pequeños indefensos que no merecen ser juzgados ni calificados por nada ni nadie", respondió duramente.

Enfocada en la vida sana y en la familia

Con el primer embarazo, Melina Figueroa tuvo un aumento de peso significativo. Situación que no se repitió con la etapa de gestación de Jazmín, con quien aumentó lo usual. Sin embargo, durante el embarazo, la argentina tuvo ciertos problemas de salud, entre ellos, el contagio de Covid-19.

“Subí menos de peso que con Ian, de hecho subí 6 kilos menos que la primera experiencia. Todos los días vomitaba, hasta 9 veces al día, los primeros seis meses. Me tuvieron que internar en la clínica con suero, estuve deshidratada, mi frecuencia cardíaca estuvo afectada, y no solo eso, después de eso, se me alteró la tiroide y me contagié de Covid y obviamente fue muy estresante. Creo que por esas razones no subí tanto de peso, por todas las cosas que viví”, reveló para Meganoticias.

Ahora que han pasado casi cinco meses desde que se convirtió en madre por segunda vez, la argentina se ha dedicado a recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo, pues su mayor deseo es volver a competir en el mundo fit. Un sueño que piensa lograr “paso a paso”.

Con respecto a la vida que muestra a través de las redes sociales, la trasandina aprovechó el espacio para asegurar que la etapa maternal es difícil para todo el mundo: “Uno en redes sociales solo muestra el 10% de la vida real, no quiero que la gente se frustre que ve que uno tuvo dos hijos y está todo perfecto, cuando en realidad si le meto muchas ganas para tener ese tiempo para mí y darle el tiempo a mis hijos”.

“No piensen que la maternidad para uno es perfecta y para otras no. Es una tarea difícil para todas las madres”, culminó.

