El locutor Daniel Valenzuela reveló ser uno de los miles de contagiados de coronavirus en el país, enfermedad que le detectaron a principios de este año y por la cual la pasó mal.

En conversación con Diana Bolocco y Martín Cárcamo por Instagram, el también animador de 44 años contó que no tenía síntomas y que se realizó un PCR por casualidad por temas laborales y dio positivo.

"Yo pensaba siempre 'me va a agarrar como un resfrío, me va a agarrar tranquilo'", contó, pero la realidad fue muy diferente.

“Me vino una fiebre terrible al quinto día. No soy tan joven, pero uno igual piensa que no lo va a pasar tan mal, y lo pasé muy, muy mal”, reveló, agregando que también sufrió fuerte dolor muscular.

Cómo vivió el Covid-19

Daniel señaló, además, que pasó el Covid-19 solo durante 14 días, lo que “también tiene una carga, pero así es como tiene que ser”. “Este año partió complejo”, dijo.

Sobre lo que sintió durante esos días, indicó que fue “terrible y por lo menos estuve cinco días sin poder moverme de dolor y fiebre. Ahí te replanteas varias cosas”.

“Yo juré que (el Covid) me iba a pillar como un poco de fiebre, un poco de frío, pero fueron cinco días muy heavies”, señaló.

Durante ese periodo, amigos le iban a dejar almuerzo, pero él no comía nada ya que no sentía sabores ni olores, por lo que también perdió el apetito. “Ahora estoy comiendo bien, como antes”, confirmó.

Valenzuela reflexionó, además, que “la gente todavía no le toma el peso. Me preocupé por mis papás, se hicieron el examen. No sé cómo me contagié. Ahora puedo hablar con más propiedad porque de verdad se pasa mal”.

