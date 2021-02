Luego de la muerte de Dustin Diamond, Tash (39) -novia del actor-, reveló cómo fueron sus últimos días de vida, asegurando que lo acompañó en todo momento. Además, confesó el miedo que sentía de morir y todos los planes que tenían juntos, donde los hijos y una vida juntos, estaban incluidos.

"A pesar de que estaba luchando por respirar y tenía dificultades para hablar, fue capaz de decirme las palabras ‘Te amo’. Le dije que también lo amaba", dijo en una entrevista para Daily Mail.

Dustin fue diagnosticado con cáncer en etapa 4 a principios de enero. Sin embargo, el avance de la enfermedad ya era tanta que, a las semanas, perdió la vida por la misma causa. “Justin me dijo que el cáncer comenzó en su columna vertebral y que tenía lesiones, y luego se extendió a otras partes de su cuerpo”, reveló Tash.

Foto: Daily Mail

Luego de que el actor terminó la primera ronda de quimioterapia, los médicos no le dieron buenas noticias. Su cáncer era tan letal, que solo le daban entre cinco meses y un año de vida.

“Dustin estaba asustado, me llamaba a menudo llorando, diciéndome que no quería morir. Tenía mucho dolor. Una vez por teléfono me dijo: 'Búscame un cuerpo nuevo, no quiero morir'”, reveló su pareja al medio internacional.

Arrepentimientos

Según reveló Tash, días previos a la muerte de Dustin, le preguntó si acaso se arrepentía de algo o si le gustaría volver a hacer algo: “Me dijo' 'todo', ser Screech fue tanto una bendición como una maldición. Debido a su fama, si hacía algo mal, el mundo entero lo sabría. Si él fuera solo una persona normal, solo su familia y algunos amigos lo sabrían y se preocuparían”, aseguró.

De la fama, vivió “lo peor”, pues luego de su participación en “Salvado por la campana”, el actor sólo era reconocido por su personaje en la producción: “No quería ser conocido como Screech, lo irritaba cuando alguien lo llamaba Screech. Solo quería ser un chico normal”.

“Fue reconocido en todos los lugares a los que fuimos, pero hubiera preferido ser una persona normal”, recalcó.

Nuevos planes después del diagnóstico

La vida de Dustin en 2020 era completamente diferente. Llena de planes nuevos, proyectos y una vida de amor junto a Tash. Sin embargo, luego de recibir el diagnóstico, todo cambió: “Cuando supo que iba a morir, hablamos sobre lo que quería. No quería la gran despedida, quería irse en paz”, aseguró Tash.

Con respecto a su relación con Dustin, Tash aseguró que “fue pura diversión, me reí más con él en estos pocos meses, que en toda mi vida”.

"Dustin se mudó a mi casa en septiembre pasado, estábamos planeando pasar el resto de nuestras vidas juntos", dijo su pareja, revelando un amor que se lleva en el corazón para siempre. “Tenía el corazón más grande”, concluyó.

