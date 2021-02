Uno de los rostros televisivos que recibió la vacuna contra el coronavirus fue Eliana Hernández, más conocida como la "Abuelita Naná". La exMaster Chef participó en la campaña de inoculación masiva que inició este miércoles con las personas de 90 años o más y que se extenderá por los próximos días.

A través de sus redes sociales, la querida mujer compartió el momento exacto en que recibía la dosis y publicó un breve mensaje para concientizar sobre la crisis sanitaria.

¿Qué dijo?

"¡Ya estpy vacunada! ¡Aunque el camino es largo, debemos seguir cuidándonos mucho!", escribió la exparticipante del programa culinario.

Los adultos mayores son uno de los principales grupos de riesgo ante el contagio por covid-19. Ante ello, al inicio de la pandemia, "Naná" abordó cuáles han sido los cuidados que ha tomado.

"Quiero que ustedes se cuiden. Por favor, hagan caso de las recomendaciones que hay que tener. Lávense las manitos, no salgan si no es necesario. Lo único que les pido es que se cuiden mucho para poder salir de todo este mal. Me estoy cuidando para mis nietos y mis bisnietos”, contó el pasado mes de abril.

Más de 140 mil vacunados este miércoles

El ministro de Salud, Enrique Paris, precisó que "en el día de hoy se habilitaron 1.422 centros de vacunación en todo Chile. Esto es una cantidad muy importante que nos ha permitido vacunar a una cantidad muy sustancial de personas".

"En el día de hoy se vacunaron 140.412 personas. Es un récord que nosotros queremos reconocer con agradecimiento, sobre todo a los adultos mayores que concurrieron a vacunarse con alegría, con esperanza, dando incluso un reconocimiento al valor de esta vacuna", agregó.

