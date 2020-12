Las redes sociales se llenaron de memes y debate por las polémicas frases que la diseñadora venezolana Carolina Herrera lanzó sobre el estilo de las mujeres de 40 años. Ni cabello largo, ni minifaldas, ni jeans son tres requisitos para mantenerse elegante al envejecer.

Pero una foto de su primer desfile, realizado en 1981, rompe con una de estas reglas: Carolina Herrera a los 40 años llevaba el cabello largo. Tenía 42 años cuando se estrenó en el mundo de la moda en New York y su éxito es indiscutible.

"En 1981, la legendaria editora de moda Diana Vreeland animó a Carolina Herrera a lanzar su marca homónima, con su primer desfile debutando en el Metropolitan Club", dice la publicación oficial en las redes sociales de la casa de moda.

Con esta introducción, anunciaron en septiembre de 2020 el estreno del cortometraje The Conversation, donde la diseñadora y el director creativo Wes Gordon hablan sobre los inicios de Carolina Herrera.

"Yo visto a mujeres, no las disfrazo"

En el corto, la diseñadora cuenta cómo fue la época en la que inició su negocio, convertido ahora en un imperio que no solo vende ropa, sino también perfumes y accesorios. Y se revelan fotos inéditas de sus inicios, donde lleva el cabello largo.

Sobre su primer desfile recordó, en una entrevista con Harper's Bazaar, "hubo muchas buenas (críticas) y algunas malas, diciendo que lo iba a hacer por un año y que después me iba a cansar. Y fíjate tú, que les he demostrado que casi cuatro décadas después todavía sigo aquí. Ahora lo veo todo muy divertido, pero en aquel momento me fastidiaron".

Para ella, "las mujeres que se visten de Herrera se sienten como mujeres de verdad, seguras de sí mismas pero sin olvidarse del glamour, la elegancia y la feminidad".

Sin filtros afirma que "yo visto a mujeres, no las disfrazo, y la moda tiende muchas veces a ser un disfraz. Por eso siempre digo que el accesorio más importante es un espejo de cuerpo entero, porque tienes que ver cómo te ves, qué te falta y qué te sobra".

