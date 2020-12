David Beckham tiene 45 años, pero se dejó ver con muchas arrugas en el rostro y el cabello repleto de canas en sus redes sociales.

Así luce el exfutbolista en un video ambientado en el año 2050, en el que aparece con unos 30 años más y que es parte de una campaña humanitaria en la que la celebridad participa por la lucha contra la malaria.

El esposo de Victoria Beckham es representante de la organización no gubernamental "Malaria No More UK", encargada de un programa que busca erradicar esta enfermedad.

Para lograr la inquietante transformación de David Beckham se empleó la tecnología digital llamada Charlatan, que fusiona diferentes rostros en tiempo real.

David Beckham, un anciano atractivo

La foto del exfubolista ganó comentarios positivos de sus seguidores en su cuenta Instagram. "Aunque parezca que tiene 70, aún es el más guapo"; "Te ves bien, me gusta el color del cabello”; "La versión vieja de Becks es tan hermosa como su versión joven", escribieron.

También aplaudieron sus palabras a favor de la campaña: "La lucha contra la malaria es una causa cercana a mi corazón porque la enfermedad sigue siendo una gran matanza de niños y tenemos la oportunidad de cambiar eso en nuestra vida".

"Se me pone la piel de gallina. Mensaje brillante, grandiosa causa"; "Qué poderoso", fueron algunos de los mensajes para Beckham, quien en el video se le ven decolorados sus famosos tatuajes.

Solidario

David Beckham no es nuevo en la causa. Desde 2009 ha estado comprometido con esta organización. Su imagen ha impulsado la campaña, al igual que la presencia de figuras como Hugh Laurie ("Dr. House"), la cantante Emeli Sande y el actor y director escocés Peter Capaldi.

