La estrella juvenil Ariana Grande está felizmente enamorada de su nuevo novio, Dalton Gomez. Un joven y exitoso empresario de origen latino, del cual se sabe muy poco.

Sólo se conocen algunas fotos y videos muy discretos que cuelga la cantante en sus redes sociales y otras difundidas por algunos medios de comunicación.

La intérprete publicó recientemente una imagen en su perfil de Instagram, donde besa de forma apasaionada al joven. Según el portal TMZ, su romance comenzó hace varios meses. Además, informaron que Gomez se dedica con éxito al negocio de bienes raíces con una lista de alto nivel en Los Ángeles.

Otra fuente reveló a la revista People, que la pareja comenzó su noviazgo en el mes de enero y que se encuentran juntos en la casa de la artista desde comienzo de la cuarentena.

"Ariana se está quedando en casa con amigos. Ella se toma muy en serio el distanciamiento social y ha estado con el mismo grupo de personas por varios días", dijo el informante.

La relación discreta de Ariana Grande

Luego de la publicitada relación amorosa con Pete Davidson, Ariana Grande decidió mantener su nuevo romance con la mayor discreción posible, por lo que sólo su círculo más cercano está al tanto de los detalles de su noviazgo.

"Ariana no quiere otra relación pública, así que está tratando de mantener esta callada, pero parece estar muy feliz con Dalton", dijo la fuente allegada a la pareja.

Sin embargo, los enamorados ya habían dado pistas que delataban su amorío. En julio hicieron su primera aparición oficial juntos en una imagen en la que salen abrazados y que fue publicada por la artista en su perfil de Instagram.

El novio de Ariana Grande también apareció en el videoclip musical "Stuck with U", que grabó junto a Justin Bieber. Allí se les puede ver felices bailando, abrazándose y sonriendo. Además participó en el video promocional del tema "Rain On Me", su colaboración con Lady Gaga.

El 7 de agosto Ariana Grande sorprendió a sus seguidores con un tierno video junto a Dalton Gómez para felicitarlo en su cumpleaños. "Feliz cumpleaños a mi bebé, mi mejor amigo, mi parte favorita de todos mis días. Te amo", escribió.