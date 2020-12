Desde que Justin Bieber (26) se casó con la modelo Hailey Baldwin, varias veces han surgido rumores sobre un posible embarazo de la joven de 24 años.

Sin embargo, el matrimonio aún no ha decidido tener hijos, sueño que planifican para un futuro, según contó el mismo cantante canadiense en el programa de Ellen DeGeneres.

"Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y me parece muy bien", contó sobre por qué han preferido esperar.

El intérprete de "Yummy" reveló además que le gustaría tener una familia numerosa, pero tiene claro que la decisión final es y será de su esposa, ya que ella se embarazará.

"Voy a tener tantos niños como Hailey esté dispuesta a parir. Me encantaría formar mi propia tribu, pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida. Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres", aseguró.

Tatuajes

El cantante contó además que a Hailey no le gustan los recientes tatuajes que se hizo en el cuello, que se suman a otros tantos que tiene alrededor de su cuerpo.

"No más tatuajes en el cuello, eso es lo que dice Hailey", bromeó, advirtiendo que reservará un área de su espalda para tatuarse en honor a los futuros hijos que tenga con la modelo.

