La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López es una luchadora. Venció el cáncer de mama y ahora batalla contra el sobrepeso para vivir en plenitud. Además trabaja su salud mental, que sintió afectada durante su divorcio con Luis Fonsi.

En una entrevista con el programa de televisión dominicano "Noches de Luz", la protagonista de "Amigas y Rivales" confesó que ha vivido un carrusel de cambios con respecto a su cuerpo tras su diagnóstico en 2005.

"Yo estuve una época en la que fui superdelgada y después que me enfermé he sido como una montaña rusa que sube y baja", detalló a la periodista Luz García.

"La verdad es que he tenido diferentes etapas, pero después de enfermarme la cuestión del peso vino a ser un asunto fastidioso y recurrente en el que subía de peso y volvía a bajar", reveló.

El nuevo estilo de vida de Adamari López

"Nunca he podido volver a quedar en ese peso en el que estaba, pero he entendido que es como dice (el programa) WW un estilo de vida", contó Adamari López, quien es portavoz del programa WW de Oprah Winfrey.

Con 49 años, la presentadora de "Un Nuevo Día" no solo trabaja su cuerpo, también apuesta por la salud mental. "Yo antes del cáncer, en general en mi vida, pensaba que no necesitaba como ir a un psicólogo, que si yo hablaba con la gente cercana que me quería y que me podía orientar que con eso era suficiente", explicó.

Sin embargo, su separación con Luis Fonsi en 2009 cambió su percepción. "Cuando me divorcié, llegó un momento en que decía: 'sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero', porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran. Entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento".

Ahora acude a terapia con su pareja, el bailarín Toni Costa. "Yo quiero que mi relación dure toda la vida, pero hay cosas que no podemos resolver si nos quedamos callados o si no hay comunicación entre nosotros", reflexionó.

