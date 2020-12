J Balvin no oculta que sufre de depresión y ansiedad. Al contrario, se ha convertido en un vocero para quienes padecen de estos trastornos y un ejemplo para luchar contra ellos. Sus papás son pilares fundamentales de su batalla y contaron cómo lo ayudan a salir adelante.

"Aunque se vea de color muchas veces está oscuro por dentro, pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad. No tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen", escribió hace unas semanas el múltiple ganador del Grammy Latino en la red social.

Alba Mary Balvin, madre del intérprete, explicó que existe una buena comunicación entre ellos cuando ocurren estos episodios y que cuando el músico no se siente estable inmediatamente les cuenta.

"Porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza, aquí cuando alguien tiene depresión siempre se esconde. En nuestro caso no", dijo tajante en una entrevista difundida por la revista colombiana Semana.

Los padres de J Balvin se mostraron positivos y afirmaron que, con la ayuda del especialista, logrará superar esta situación.

"Tenemos la ilusión de que algún día nos va a responder que está mejor. Él sigue buscando la luz y pido oraciones por él y los jóvenes que sufren este mal", contó su mamá.

¿Por qué J Balvin se deprime?

Alba Mary aclaró que tener recursos económicos no es garantía de no padecer depresión, pues el problema es cerebral y no distingue condición social.

"'Si lo tiene todo por qué cae en depresión' dice la gente. No. Cero señalamientos, cero críticas. ¿Quién dijo que tenerlo todo es un contra a las tristezas, a las enfermedades?", añadió.

Por su parte, el papá de J Balvin, Jose Álvaro Osorio, reveló que su hijo está luchando contra las sombras. "Cualquiera puede caer en eso. Y más en la cuarentena y él saca luz en sus propias sombras y todo el tiempo lo estamos motivando y diciendo cuánto lo amamos, dándole ánimo", señaló.

