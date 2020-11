El cantante de reggaetón J Balvin se encuentra pasando un duro momento. En el último tiempo, el artista ha compartido algunos preocupantes mensajes sobre su estado de salud, debido al trastorno de ansiedad que padece, y que anunció a mediados del 2019.

Por lo mismo, ha estado un poco ausente en sus redes sociales, afirmación que él mismo hizo en las últimas horas, cuando subió algunos videos hablando sobre su depresión.

El sitio de espectáculos Suelta la Sopa TV recopiló una serie de registros publicados por J Balvin, donde también le agradeció el constante apoyo a sus seguidores.

El preocupante mensaje de J Balvin

"He tenido mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y la depresión. No me gusta actuar ni estar fingiendo porque soy un ser humano como cualquier otro", expresó el colombiano. En este sentido, dijo que "soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes".

"Pronto, cuando pase toda la tormenta, estaré más aquí con todos ustedes, hablando, haciendo chistes y todo, porque actuar... no estoy para eso", cerró.

El mensaje dejó un tanto desconcertados a sus fans, quienes inmediatamente comentaron la publicación expresándole muestras de apoyo por el difícil momento que se encuentra viviendo.

View this post on Instagram 🙏 Pronta recuperación para #JBalvin que se encuentra luchando contra la depresión 🙏 A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv) on Nov 3, 2020 at 6:02pm PST

La reacción de su padre

A fines de octubre, el propio cantante había expuesto un mensaje en redes sociales que también dejó preocupados a los internautas.

"Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen", dijo en esa oportunidad.

La publicación, incluso, fue comentada esa vez por su propio padre, Álvaro Osorio, quien le dijo: "Te amo, hijo de mi alma. Todo un día pasará".