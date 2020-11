Lorna Cepeda, la actriz que le dio vida a Patricia Fernández en “Betty la Fea”, llegó a los 50 años. "La Peliteñida" compartió las fotos de la celebración, donde un detalle llamó la atención de sus fans: su hija Daniela está embarazada.

La famosa actriz colombiana mantiene su cabellera rubia intacta 21 años después del estreno de la teleserie que la llevó al estrellato. Además, desborda vitalidad y se mantiene muy activa en las redes sociales.

"Happy birthday to me, los amoooo. Gracias por todos sus mensajes tan lindos y maravillosos que me llenan el alma", escribió "La Peliteñida" en su cuenta oficial de Instagram.

"La Peliteñida" será abuela

Colegas y fans se sumaron a la celebración de su cumpleaños número 50 y destacaron lo bien que luce en la actualidad. Lorena Meritano respondió "Feliz cumpleaños mi amor". Así también lo hicieron Carolina Sepulveda y Luciano D’Alessandro, entre otros.

Mientras que sus admiradores la llenaron de elogios: "Divina"; "¡Felicidades a la Peliteñida más bella!"; "¡Qué lindos! Se ven divinos", fueron algunos de los comentarios.

Pero además muchos le preguntaron por el nieto que viene en camino. "¡Dani está embarazada! ¡No lo puedo creer! ¡Se crece la familia! ¡Felicidades!", "Wooow serás una abuela muy joven", escribieron.

La actriz de "Betty la Fea" se dedicó a responderles con una frase única: "¡Sí! ¡Estoy felizzzz!".

Amor propio

Lorna Cepeda llega a sus 50 años más segura de sí misma. Así lo admitió en un post, donde reveló cómo se sentía antes cuando se paraba frente a un espejo.

"Espejito espejito... durante muuucho tiempo cada vez que me miraba al espejo, lo único que veía era mis 'defectos' casi nunca miraba lo bueno, hasta que un día alguien me dijo: 'cuando te mires a un espejo, aprovecha la oportunidad para ver más allá de lo físico, ámate, acéptate, con lo bueno y no tan bueno, con lo que te gusta y no te gusta tanto de ti, cambia lo que quieras cambiar, pero ámate. ¡No hay alguien como tú!'", reflexionó.

