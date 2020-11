La muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años ha generado una ola de coletazos en Argentina, especialmente en Buenos Aires, ciudad que se ha visto desbordada por las cientos de personas que han llegado a despedir al ídolo del fútbol.

Una de las que llegó a darle el último adiós al "10" fue Rocío Oliva, la última exnovia de Maradona quien llegó cerca de las 4 de la madrugada a la Casa Rosada.

Sin embargo, la mujer no pudo entrar, pese a su insistencia. Según registraron varios medios trasandinos, Oliva llegó, pero los guardias le pidieron que volviera más tarde.

"No me dejan entrar, no me dejan pasar. Dicen que el permiso lo tiene que dar Claudia (Villafañe, exesposa de Diego), todo el mundo cercano está pasando menos yo, una vergüenza”, señaló la mujer a Crónica HD.

Además aseguró que "obvio que me corresponde despedirlo, fui su pareja durante seis años. Quiero verlo y darle un beso, irme a mi casa, nada más, es muy simple lo que quiero", dijo ya entre lágrimas.

La decisión es de Dalma y Gianinna

Diversos canales registraron la insistencia de Rocío para ingresar al velorio, mientras expresaba que "no tengo idea, yo no jodo a nadie, no sé por qué. Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo".

"Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy la última mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga", expresó llorando.

Por otro lado, Mariana Brey del programa de LAM aseguró que "lo que le molestó a la familia de Maradona es que el día de la muerte de Diego fue a la televisión, antes de ir a despedirse como corresponde. Esta es la versión de la familia".

"Rocío Oliva fue sabiendo que no estaba en la lista de invitados especiales. Esto también hay que decirlo. Si no una vez más queda Claudia como la mala de la película, incluso en esta situación, porque hay que decir que las que deciden acá son Dalma y Gianinna", indicó.

