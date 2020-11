Con solo 21 años de edad, Tiziana Sabatino -la hija menor de la modelo venezolana Catherine Fulop- sorprende a través de las redes sociales, no solo por su indiscutible belleza sino también, por el gran parecido que tiene a su madre.

Desde los 14 años de edad, decidió abrirse paso en el mundo del modelaje, a pesar de ser la más “introvertida de la familia”, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades y es que, en comparación a su hermana mayor Oriana, Tiziana prefiere mantener un perfil más bajo y no publicar demasiado contenido en las plataformas digitales.

Cuando la joven argentina tenía 19 años de edad, fue parte de una producción de fotos, para una campaña publicitaria en el país albiceleste. En la postal más llamativa, la joven modelo estaba en toples, vistiendo únicamente un jeans y con los labios rojos. La postal se volvió en viral y recibió decenas de comentarios. Desde entonces, sus seguidores en Instagram han ido en aumento al igual que su carrera profesional.

Cirugía estética

Hace poco más de cuatro años, Tiziana se sometió a una operación estética para mejorar el aspecto de su nariz. A pesar de este “retoque”, la joven modelo asegura no sentirse avergonzada, de hecho, ha revelado su experiencia con el bisturí y ha invitado a quienes quieran “mejorar su aspecto” a hacerse los cambios que necesiten.

"Aquellas que tengan dudas sobre la cirugía o algún medio, pregúntenme. No soy experta en rinoplastías, pero puedo hablar desde mi experiencia. Por lo que entiendo los miedos principales de la mayoría son sobre la recuperación, así que les hago un breve resumen de cómo fue mi caso", agregó.

"No fue para nada dolorosa, fue más bien molesta, porque tenía la nariz tapada, pero fue totalmente bancable. En cuanto a los moretones, supongo que en parte eso depende de cada uno, pero en mi caso tomé lo que me dio el cirujano y me salieron muy poquitos. Espero haberlos ayudado", concluyó hace un tiempo, en sus stories de Instagram.

A través de las redes sociales, sus seguidores le dejan comentarios halagando su belleza. Sin embargo, quien se considera la principal fanática es su propia madre, Catherine Fulop: “¡Qué bella eres! ¡Un fuego! Te amooooo bebé” le escribió en su más reciente publicación.

