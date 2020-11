Hace algunos días Anuel AA dejó sorprendidos a sus seguidores al anunciar que se retiraría de la música tras su presentación en los Grammy Latinos.

"Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más", expresó el artista puertorriqueño en una imagen que utilizó como su perfil en Instagram y que posteriormente quitó.

Los motivos de su "retiro" tendrían que ver directamente con la relación con su hijo Pablo Anuel de 7 años, fruto de su relación con su expareja, Astrid Cuevas.

Fue a través de la letra de su más reciente single, un remix del recordado tema de Eminem "Stan", donde el artista dio a conocer las verdaderas razones de su sorpresiva decisión. "Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso en retirarme, porque el que más sufre es él", se escucha en una de las frases.

"A veces saca los juguetes y me dice ‘hola’. Me duele que otro hombre me lo esté criando, en las redes hablan y los fanáticos esperando. Me dice ‘papi no te vayas otra vez llorando’, me dice 'tú amas más a los fanáticos que a mí, siempre me dices que es la última vez y me quedo esperando'", es parte de la letra de esta canción.

"Yo no quiero ni cantar, me quiero retirar, recuerdo el principio, pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero antes estaba más feliz en la federal", continúa diciendo en la canción, refiriéndose a la cárcel en la que tuvo que pagar una pena judicial por porte ilegal de armas de fuego.

La relación con su hijo

Anuel AA ha mostrado constantemente lo que significa su hijo en su vida, e incluso solucionó la problemática relación con su ex por el bien del pequeño.

Así ha estado presente siempre en la vida del niño, como en sus cumpleaños. Este año por ejemplo fue parte de la celebración inspirada en el DJ estadounidense "Marshmello".

