Mientras espera la audiencia donde se decidirá el futuro de sus hijos, Angelina Jolie sigue trabajando. La estrella de Hollywood anunció que dirigirá su quinta película: Una biografía sobre el fotógrafo de guerra británico Don McCullin, que tendrá a Tom Hardy como productor.

La exesposa de Brad Pitt envió un comunicado conjunto a medios estadounidenses, donde detalla las razones que la llevaron a involucrarse en este nuevo proyecto, llamado “Unreasonable Behaviour”.

"Me atrajo su combinación de valentía y humanidad, su compromiso absoluto para presenciar la verdad de la guerra y la empatía y respeto por quienes sufren sus consecuencias", dice el texto.

Don McCullin, de 85 años, inició su carrera como asistente de fotografía y cubrió el conflicto de Irlanda del Norte y la guerra de Vietnam, entre otros.

Angelina Jolie detrás de cámaras

“Esperamos hacer una película que sea tan intransigente como la fotografía de Don, sobre las personas y los eventos extraordinarios que presenció, y el ascenso y la caída de una era única en el periodismo”, aseguró la protagonista de "Maléfica".

Angelina Jolie ha centrado su carrera como directora en retratar la naturaleza humana en medio de conflictos armados, un tema muy cercano a su actividad como defensora de derechos humanos de los refugiados.

Su último film fue “First They Killed My Father” (2017), le precedieron “By the Sea” (2015), “In the Land of Blood and Honey” (2011) y la taquillera “Unbroken” (2014), que además obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar.

El propio Don McCullin expresó su satisfacción porque Jolie dirija la cinta: "Después de haber visto la última película de Angelina sobre Camboya (y de haber pasado tanto tiempo allí durante la guerra), me impresionó mucho cómo hizo una representación tan poderosa y precisa del lugar en ese momento".

"Siento que estoy en manos seguras, capaces y profesionales con ella", aseguró.