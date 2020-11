Manelyk González se hizo conocida en Chile, tras su participación en el reality de Mega “Resistiré”, donde con su elocuencia y simpatía, conquistó miles de corazones. Desde hace años, esta mexicana ha sido parte de Acapulco Shore de MTV y, desde allí, ha saltado a la fama convirtiéndose en una de las chicas realities más famosas del momento.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo de 30 años de edad comparte parte de su día a día. Desde entrenamientos, paseos con su novio Jawy, consejos de belleza y hasta anécdotas de su pasado.

En este último contexto, la mexicana reveló que había sufrido de bullying cuando pequeña: “Ahora que lo pienso bien, sí sufrí de bullying de chica. No lo recordaba”, comienza diciendo sorprendida.

“Me molestaban por mis cejas. Tanto me traumé que un día de chica me resuré, me quité todo esto -mostrando la parte inicial de una de sus cejas- porque me molestaban”, explicó.

Aprovechó el espacio para aconsejar a quienes se sientan afectados por este tipo de situaciones: “No dejen que los molesten, ni viejas así molestonas como yo, mándenlas a chingar a su madre”, culminó con una enorme sonrisa.

La difícil vida de Manelyk

A través de un “documental” que hizo MTV de los chicos Acapulco Shore, se conoció la compleja vida que tuvo Manelyk antes de ingresar al mundo del espectáculo. Desde la búsqueda de su identidad, hasta lograr llevar sus sueños a las pantallas de televisión.

Hoy se perfila como una de las mexicanas con más éxito en el país azteca, pues cuenta con más de 2 millones de seguidores en la red social que utiliza también para promocionar su línea de trajes de baño y para hacer publicidad de grandes marcas nacionales e internacionales.

Actualmente mantiene una relación amorosa con Jawy, también parte de Acapulco Shore. Ahora que su amor está más consolidado, han podido hablar de matrimonio y hasta de “agrandar” la familia.

Más noticias de famosos