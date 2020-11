Un asteroide estuvo a punto de impactar la Tierra el pasado viernes 13 de noviembre, cuando pasó a casi 400 kilómetros del Pacífico Sur.

La roca espacial, de nombre 2020 VT4, fue detectada por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (Atlas) en el Observatorio Mauna Loa en Hawái, según informó el portal Universe Today.

"Se estima que el asteroide-2020 VT4 tiene entre 5 y 10 metros de ancho, aproximadamente el tamaño de una casa pequeña", comunicó el medio.

Además, se consignó que esto viene a romper un nuevo récord, ya que corresponde "al paso de un asteroide no meteórico documentado más cercano a la Tierra".

¿Qué hubiera pasado si tocaba la Tierra?

Universe Today indicó que "si hubiera golpeado la Tierra, el 2020 VT4 simplemente habría hecho un buen espectáculo y tal vez hubiera dejado un campo sembrado de meteoritos a su paso".

Se indicó además que "ningún satélite (incluida la ISS, que estaba sobre el Atlántico Sur en ese momento) se vio afectado por el paso del VT4 2020, aunque ciertamente atravesó la esfera de los satélites geoestacionarios y rozó el anillo de la órbita terrestre baja".

Otros asteroides que pasaron cerca de nuestro planeta

