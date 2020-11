Chandler Riggs es conocido por interpretar a Carl Grimes, hijo de Rick Grimes en "The Walking Dead", la exitosa serie de zombies que actualmente se sigue emitiendo y que cuenta con una gran cantidad de fanáticos.

A diez años de su estreno, Riggs sorprende en redes sociales con su apariencia, donde se puede apreciar que ya no es el niño que era al comienzo de la reconocida producción.

Fanático de los videojuegos

El joven actor de 21 años cuenta con alrededor de 3.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele compartir imágenes suyas y también divertidos memes acerca de su paso por TWD, donde se hizo conocido.

También ha subido diversos videos donde se ve su fanatismo por los videojuegos, un hobbie que no muchos conocían.

En algunos registros, Riggs invita a sus seguidores a verlo jugar "The Last of Us", "The Division 2" y "PUBG" junto a otras personas.

El joven también cuenta con un canal de Twitch, donde transmite en vivo mientras juega e interactúa con sus seguidores.

Así luce actualmente

En otras fotos se muestra el sorprendente cambio que ha tenido el actor desde su paso por "The Walking Dead" a la actualidad, siendo ya un adulto.

En algunos registros aparece solo y en otros acompañado por amigos y también por parte del elenco de la exitosa serie de zombies.

