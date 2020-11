Jhonatan Mujica es un modelo chileno que se puede dar el lujo de decir que trabaja para la moda de alta costura. Con solo 25 años ha posado para grandes marcas y se ha lucido en los desfiles ante los ojos de exclusivos diseñadores.

Uno de los sastres más conocidos con los que trabaja es Domenico Dolce, fundador de nada más ni nada menos que Dolce y Gabbana. Una experiencia que nunca olvidará, pues su relación comenzó con una reprimenda que se llevó por parte de uno de los íconos de la moda.

El episodio

Dicen que el chileno es impuntual y así lo ejemplificó Jhonatan. Luego que fuera seleccionado para desfilar para esta cotizada marca de moda, asistió a una prueba de vestuario.

Sin embargo, llegó tarde 15 minutos: "Mi agencia (de modelaje) me llamaba y me llamaba y yo muy tranquilo pensando cuál es el problema, si hay otros 150 modelos. Estaban alarmados y me dijeron 'no puedes llegar ni un minuto tarde', aunque sentí que estaban exagerando. Cuando llegué, no pasé inadvertido", cuenta el joven a LUN.

Lo mandaron al rincón de los castigados hasta que fue llamado para probarse el vestuario. En ese minuto, recibió un reto que no olvidará.

"Un señor me agarró el traje, me miró de frente y me dijo 'tú no llegas tarde nunca más, ¿entendiste?', y yo como 'sí, perdón, no fue mi intención'", recuerda.

"Yo era muy ignorante"

En un principio, no supo que lo retó el propio Domenico Dolce: "Yo no podía creer que estuviesen ahí en todo momento, así que busqué en Google y efectivamente era él. Lo único que pensé por muchos días era 'Dios mío, qué hice'. Yo era muy ignorante, conocía las marcas, pero no las caras de los diseñadores".

De todos modos, Mujica asegura que ese episodio sirvió para llamar la atención del diseñador. De hecho, ya lleva ocho desfiles luciendo la moda de Dolce y Gabbana y se codea con las grandes celebridades.

"Al final uno nunca sabe cómo trabaja el destino. Domenico me recuerda como el españolote que llega tarde. Cada vez que lo veo me dice 'hola, españolote. Veo que hoy no llegas tarde'", cerró el chileno.

