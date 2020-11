“¿Qué tal el look?”, fue la pregunta que el cantante chileno Américo (42 años) hizo en una de sus publicaciones de Instagram, donde mostró el momento en que estaba en la peluquería y terminaron de cambiar su estilo, pasando del castaño al rubio.

“Hermoso! Me encanta”, “Te quedó increíble, me encantó”, “Te ves muy bien con tu cambio”, “Te ves bien, el cambio es bueno”, “Más rejuvenecido”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar que las impresiones fueron en su mayoría positivas, algunos encontraron que se veía “mejor moreno”.

En el video, que ya cuenta con más de 10 mil likes, el intérprete de “Mi Deseo” mostró su cabello, que tiene notorios destellos rubios platinados, que van en degradé con su tono natural de cabello.

Duro momento familiar

Fue en una entrevista con Meganoticias que el cantante Américo reveló el duro momento familiar que atraviesa tras separarse de su esposa: "A la mierda. Estoy mal", confesó. "En lo personal lo he sufrido, la pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusión y esperanza", expresó.

El artista confesó que "dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos... a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó".

A pesar de esto, el artista nacional continúa avanzando en su música. De hecho, recientemente llegó a Miami, Estados Unidos, donde planea seguir trabajando en su música.

