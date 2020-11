La espera terminó, y finalmente, la compañía Warner Bros. confirmó que el estreno de "Wonder Woman 1984" no se moverá del próximo 25 de diciembre de 2020.

La cinta, que tenía su fecha original para ser publicada en 2019, tendrá un doble estreno, pues además de liberarse en salas también estará disponible en streaming.

Patty Jenkins, directora de la película, fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales este 18 de noviembre.

"El momento ha llegado. En algún momento tienes que decidir compartir el amor y alegría que tienes para dar sobre todo lo demás. Amamos nuestra película como amamos a nuestros fanáticos, por lo que realmente esperamos que nuestra película traiga un poco de alegría y un respiro para todos ustedes en la próxima Navidad", escribió en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a Warner Bros. la cinta que narra la lucha de una guerrera amazona se proyectará en salas de cines, pero también se estará compartiendo a través de la plataforma digital de Warner Media, HBO Max.

"Disfrútala en los cines, donde sea seguro hacerlo (...) Y disponible en la seguridad de tu hogar en HBO Max. Felices fiestas a todos", señaló Jenkins y continuó indicando que "esperamos que disfrutes de nuestra película tanto como nosotros disfrutamos haciéndola".

