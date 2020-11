A días de que la presentadora de televisión argentina Pampita y su pareja, el empresario Roberto García Moritán, cumplan su primer aniversario de matrimonio, la familia decidió dar un completo giro a su vida con un adecuado cambio de hogar. La idea "principal" es que cada miembro del clan, tenga su propio espacio y se sienta cómo en casa.

La casa en la que estaban instalados anteriormente era donde vivía la argentina antes de contraer matrimonio, por lo que buscaron un hogar que se adaptara a sus necesidades y la de sus cinco hijos.

De esta manera dieron con un departamento triplex, ubicado en un barrio porteño de Palermo, donde ahora podrán hacer su vida feliz juntos y revueltos.

Tres pisos de puro lujo

Según informó Maite Peñoñori en el programa de televisión abierta Los Ángeles de la Mañana, la familia ocupa los pisos 22, 23 y 24 del edificio. El departamento cuenta con siete habitaciones, once baños y una piscina climatizada que se ubica en el tercer piso. Así consignó Infobae en su portal web.

Entre los datos que brindaron se encuentra el costo que la pareja paga por tener a sus hijos felices en esa casa y, al parecer, el arriendo va entre los 15 y 20 mil dólares mensuales.

La molestia de Pampita

Los datos dados en televisión sobre la nueva vida de Pampita y su familia "ensamblada", no alegró mucho a la argentina, quien aseguró que se trata de su vida privada: "No se dicen esas cosas. La situación está re difícil para todo el mundo para estar hablando de eso, de dinero. Me parece que es de muy mal gusto”, destacó la modelo.

"La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento... Me parece feo", recalcó la conductora, quien se enojó por tocar estos temas al aire, siendo tan privados para ella y su familia.

Pampita y Roberto García Moritán tienen otra casa en zona norte -en un barrio privado de Nordelta- en la que se instalan durante los fines de semana, para disfrutar de momentos de relax en familia. Allí también hay lugar para sus respectivos hijos (los que tuvieron con sus ex parejas).

Más noticias de famosos