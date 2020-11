Mucho Gusto inició este martes 17 de noviembre con una gran noticia, y es que el espacio matinal de Mega logró vencer a la competencia, marcando ocho puntos de rating, gracias a una pauta miscelánea, que contó con la presencia de Pamela Díaz, quien acompañó a los conductores y panelistas, en gran parte del espacio televisivo.

Entre las 8:30 y las 11:55 horas, el espacio matutino de Mega logró establecerse en ocho puntos, y tuvo varios peak de 9 y 10 pts., logrando la primera preferencia entre el público.

El resto de la competencia tuvo los siguientes resultados:

CHV: 7,7 puntos.

Canal 13: 4,5 puntos.

TVN: 3,8 puntos.

La visita de Pamela Díaz

Pamela Díaz llegó al Mucho Gusto a promocionar "Socias" con Chiqui Aguayo y Begoña Basauri, aunque obviamente el foco de atención estuvo en la relación que mantiene con Jean Philippe Cretton.

A pesar de constantes evasivas, el rostro de TV contó algunos detalles de su romance con su excompañero, quien en un principio le caía mal, pero quien finalmente le terminó agradando. "Yo creo que estaba vulnerable y él también", dijo Díaz en tono de broma.

La "Fiera" agregó además que "no somos el uno para el otro, podemos durar mucho tiempo como podemos durar nada".

"Nosotros nos dimos cuenta recién ahora, ni nosotros creemos en nuestra relación, yo creo que no juntamos ni pegamos", señaló de manera sincera, agregando que "nunca me ha pedido pololeo, no es necesario. Estamos saliendo, no sabemos cuánto vamos a durar", dijo en el matinal.