Han pasado diez años desde que se estrenó The Walking Dead, la historia de zombies que ha alcanzado gran popularidad y que se ha extendido por diez temporadas hasta ahora.

La llegada de la serie fue de gran impacto hace una década por el nivel de producción con que se retrataban a los "muertos vivientes", especialmente en el primer capítulo donde una imagen quedó en la memoria colectiva.

El episodio 1 mostró a Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, llegando a una bencinera, pero no estaba solo. Allí descubre a una niña a quien intenta ayudar, pero la pequeña se da vuelta y era un zombie, dejando al protagonista aterrado.

La encargada de personificar a la terrorífica niña zombie se llama Addy Miller, quien en ese entonces tenía 10 años. Actualmente tiene 20 y tras su paso por "TWD" ha continuado una carrera ligada a la actuación, participando en más de 40 proyectos como "Nashville", "Supernatural", y "Tainted Love", y las películas "Lugares oscuros" y "Paranormal", entre otros.

Además, en 2017 volvió a participar de la serie de zombies como una muerta viviente de también una bencinera, algo que los fans captaron de inmediato.

