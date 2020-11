Dicen que lo bueno tarda, pero siempre llega. Así quedó demostrado con la llegada de Disney+ a Chile y Latinoamérica tras meses de espera, la cual se extendió hasta la madrugada de este martes.

Se supone que la plataforma de streaming estaría habilitada a partir de este 17 de noviembre, dando implícitamente por hecho que sería desde la medianoche. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Pese a que la cuenta regresiva ya estaba en cero, al momento de dar click en el botón de "Suscríbete ahora", el cliente rebotaba y volvía al inicio del sitio web, lo que colmó la paciencia de algunos.

Son las 00:04 y todavía no está la app de #DisneyPlus pic.twitter.com/8fhEpkymaY

cuando esperaste la cuenta regresiva, pagaste el año y la pagina no funciona y no te deja entrar #disneyplus pic.twitter.com/k14s3tMyTa

Todos nosotros viendo que ya son más de las 12AM Y NO HAY RASTRO DE LA APP DE DISNEY PLUS O QUE HABILITEN LA WEB, si o no?#disney #DisneyPlus #disneyplusLA pic.twitter.com/WZ3yayQyjO