La actriz Rocío Toscano (26 años) se ha mostrado feliz con su embarazo de mellizos, en el que espera una niña y un niño. Sin embargo, la joven intérprete había vivido anteriormente una traumática experiencia gestando.

Fue en 2019 cuando pasó por un embarazo ectópico que le provocó una fuerte hemorragia, dejándola en riesgo vital y con los dolores "más grandes de mi vida". Por lo mismo, ahora quiso reflexionar sobre cómo le ha cambiado la vida.

"El año pasado pase por un embarazo ectópico y hoy la vida me regala el gestar dos bebés. Para las que hemos pasado por algo así, sabemos lo doloroso que puede llegar a ser, tanto físicamente como sentimentalmente", comenzó diciendo en una publicación donde lució su panza actual y, donde además recibió los mensajes de diversas mujeres que también han pasado por un embarazo ectópico.

"En mi experiencia, con un embarazo de un mes y medio, según la doc que me atendió estuve a solo 20 min de perder la vida, tenía mi trompa reventada, 1 litro de sangre en mi útero y ni les cuento el dolor, no entendía nada... fue todo muy rápido (sic)", relató.

Su ayuda a otras mujeres

Toscano contó que "muchas mujeres que han pasado por lo mismo me han escrito haciéndome llegar sus inquietudes y hago este post especialmente para ellas".

Sobre volver a embarazarse tras pasar por un ectópico, contó que su doctora le señaló que "volver a gestar rápido o no depende de muchos factores; edad, estado físico, enfermedades, obesidad, tabaquismo, alimentación, estrés, reservas de óvulos, factor masculino, malformaciones femeninas, ciclo menstrual, etc etc, no existe ningún tratamiento post ectópico".

"Yo no me hice ningún tratamiento... creo que la vida lo quiso así y así fue. Me alegra infinito que con mi experiencia sientan esperanzas y menos miedos a gestar y vivir esta hermosa experiencia", expresó.

Finalmente, escribió que "les mando todo el amor que me ha llegado de vuelta multiplicado por millones y sobre todo fortaleza y que confíen en los tiempos de la vida, si no es hoy, será mañana. Todo tiene su ritmo y un porqué, solo confíen y vivan y disfruten el presente".