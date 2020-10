La actriz Rocío Toscano (26 años) sorprendió a sus seguidores de Instagram (@rociotoscanoactriz) al anunciar públicamente que está embarazada de mellizos.

Quien fuera Roxy en Verdades Ocultas reveló la noticia junto a una fotografía de un paseo al Mirador De Cóndores en el Cajón Del Maipo donde aparece sentada mostrando su incipiente barriga de embarazada.

"Mamita doble outdoor #masfelizimposible", escribió en la publicación donde recibió cientos de felicitaciones de amigos y colegas, como Fernando Godoy, Francisca Gavilán, Lisandra Silva, y Carmen Zabala, entre varios otros, además de mensajes de sus seguidores.

Grave experiencia

Fue en 2019, justo hace un año, cuando Toscano estuvo en riesgo vital por una embarazo ectópico que le provocó una fuerte hemorragia. Tras recuperarse de eso, la actriz decidió contar por la grave situación que pasó ya que "muchas mujeres me pidieron si podía hablar de este tema porque es más frecuente de lo que se cree".

Sobre el día que llegó de urgencias a la clínica, contó que "sentí los dolores más grandes de mi vida (...) sentí que me podía morir porque el dolor era heavy", definiendo el síntoma como un dolor menstrual intensificado. Sin embargo, debido a que su umbral del dolor es alto, había estado aguantando varios días el malestar, pero su manager fue clave en enviarla al médico.

Rocío reveló cómo se sintió al estar cercana a la muerte, señalando que lo único que hacía era pensar en su mamá. "Si me pasa algo lo único que no quería era que mi mamá no sufriera", indicó, agregando que "para mi la muerte es algo tan natural como el nacimiento, pero me da susto morir de forma agresiva".

En ese entonces, sobre su relación con la maternidad tras haber pasado por este episodio, indicó que "lo tomo con mucho respeto y responsabilidad. Creo que es importante tener la vida resuelta antes de traer hijos al mundo, no me siento preparada para ser mamá todavía".

