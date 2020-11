Este lunes 16 de noviembre se vivirá el reestreno de "100 días para enamorarse", teleserie nocturna de Mega que debió entrar en receso en abril pasado debido a la pandemia del coronavirus.

La producción retorna la historia de Pedro (Diego Muñoz) y Laura (Mane Swett), quienes hicieron una pausa en su matrimonio para reenamorarse, con todo lo que eso conlleva.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, los actores relataron parte de lo que se vendrá en la teleserie, como que Laura le pide a Pedro ser su "amante".

"A ella le van pasando cosas, yo tengo mi pareja y lo que ella no quiere es una relación formal. Lo que me ofrece es algo de amantes y eso me produce conflictos porque él (Pedro) es un tipo conservador y tiene este machismo y posesividad mal manejada", indicó Muñoz sobre el desarrollo de su personaje.

Además, aseguró que la petición de su exmujer "lo descoloca completamente", pero él "está tan enamorado de ella que va a hacer cualquier cosa con tal de estar cerca".

Diego y Antonia

Por otro lado, Luz Valdivieso y Marcelo Alonso comentaron también cómo seguira la historia de sus personajes, Antonia y Diego. "Ella está super enamorada, pero llega una competencia terrible y desleal", dijo la actriz.

"Mi personaje es super liberal. Llega una novia con la que yo no caché que había terminado, pero ella llega a verme... Diego va descubriendo cuánto la ama (a Antonia) a medida que pasa el tiempo", indicó el actor.

¿A qué hora parte?

A partir de este lunes 16 de noviembre, a las 22:45 horas, la teleserie nocturna "100 días para enamorarse" vuelve al prime de Mega, con nuevos capítulos.

De esta forma, el tren programático nocturno de Mega contará con tres teleseries nacionales: "100 días para enamorarse", y los reestrenos "Pituca sin Lucas" y "Sres Papis".

Y el orden de programación a partir de este lunes 16 de noviembre será el siguiente:

20:30 horas. Meganoticias Prime

22:00 horas: "Pituca sin Lucas" (de lunes a jueves)

22:45 horas: "100 días para enamorarse"

23.30 horas: "Sres Papis" (de lunes a miércoles)

Todas las noticias sobre las teleseries de Mega