Aubrey, una mujer que se casaría en Louisville, Kentucky (Estados Unidos), armó un escándalo indignada por el vestido de novia que había escogido en una tienda y que le enviaron a su casa.

La mujer, de 33 años, seleccionó un traje de novia en la tienda Milly Bridal y esperó ansiosa el envío de la prenda.

Sin embargo, cuando el traje llegó, no entendía mucho lo que sucedía. Su esposo, quien se encontraba con ella, le propuso que se lo midiera y así lo hizo.

Decepción primero, vergüenza después

"Entonces les exigí que me devolvieran mi dinero. Incluso, adjunté la foto que tenían exhibida y con la que me había inspirado". Para Aubrey, el traje que compró no era nada parecido a lo que intentaba ponerse.

Sin embargo, logró entallarse el montón de tela, tul y cordones. Su pareja le ayudó a atar algunos, pero por más que se miraba en el espejo, el vestido no tenía forma.

"Estaba realmente molesta por su apariencia y envié un correo electrónico enojada a la empresa para devolverlo", agregó la novia.

Lo último que hizo para insistir en su reclamo, fue sacarse una foto con el vestido puesto. "Me saqué fotos con el vestido diciéndoles que no se parecía en nada a lo que había pedido y visto en su página web", escribió la chica en Facebook.

La mujer no dejó de quejarse por lo inacabado que parecía la parte frontal, las cuerdas colgando y el tul revuelto en la parte de abajo.

Nervios de novia

Sería por los nervios de la boda y la ansiedad de verse el traje puesto, que Aubrey no lo pensó dos veces para reclamar, pero la respuesta de la tienda la dejó en una sola pieza.

"Hola. Te pones el vestido al revés. Por favor, póntelo de la manera correcta", contestaron.

Rápidamente, Aubrey volvió hacia el vestido, lo volteó y fue entonces cuando apareció aquel hermoso traje que había comprado para su boda.

La anécdota se hizo viral. Su traje sin tirantes, con escote corazón y ceñido al cuerpo tipo sirena estaba ante sus ojos.

Disculpa

La chica decidió relatar la historia para destacar su descuido y disculpar a la tienda luego de haberle hecho un reclamo nada amable. "A veces no importa cuánta escuela dejamos atrás... todavía nos faltará sentido común", reconoció la apenada novia.

"Esta publicación es lo mínimo que puedo hacer para agradecerles por 'arreglar' el problema (el problema era yo)", recalcó entre risas.