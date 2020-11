Durante los Premios E! People’s Choice, celebrados el pasado domingo por la noche, la cantante Jennifer López pronunció un aplaudido discurso sobre lo complejo que ha sido el 2020 para el mundo entero, debido a la pandemia del Covid-19, y lo mucho que nos ha enseñado esta crisis sanitaria.

“Oh, Dios mío, 2020, 2020 no fue una broma, ¿verdad?”, comenzó diciendo la artista de música urbana al recibir el premio Icon, sobre el escenario.

“Quiero decir, antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio, ser nominados para aquel premio, estábamos atrapados en quién vendió más discos o quién tuvo el mejor estreno en taquilla o cosas locas. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que importaba, lo que no y para mí, subrayo lo que más importa, son las personas”, expresó.

Una reflexión aplaudida por sus seguidores

Para nadie es un secreto que este año, desde su inicio, ha sido bastante complejo. La pandemia ha cobrado la vida de más de 1,32 millones de personas en todo el mundo. Una lucha que no se detiene a poco más de un mes de que llegue el 2021. Ante este panorama, Jlo quiso evidenciar lo difícil que ha sido para ella y su familia este proceso.

“Ayudarnos, amarnos, ser amables entre nosotros. Y la importancia de esa conexión, ese toque humano y me doy cuenta de que es por lo que lucho en todo lo que hago, para llegar a la gente, para alcanzar a la gente. Creo que eso es lo que todos queremos, experiencias compartidas, saber que no estamos solos en esto”, dijo Lopez.

“Su fe y su fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansada o abatida, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis seguidores, ustedes, quienes me han levantado cuando yo no podía levantarme”, dijo.

Luchar por los sueños

Aprovechó el espacio para referirse a la perseverancia para alcanzar las metas deseadas: “Como latina y como mujer, a veces tenemos que trabajar el doble para tener la oportunidad. A veces, mis grandes sueños y mis ambiciones ponían nerviosas a la gente que me rodeaba, la gente diría que eres una bailarina, no puedes ser una actriz. Cuanto más decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo”, dijo.

“Así que ahora aquí estoy, muy agradecida, sabiendo que la verdadera medida de mi éxito no está en las cifras de taquilla o en los discos vendidos, sino en el amor que siento de todos ustedes y sí, lo siento”, culminó.

Más noticias de famosos

Ver cobertura completa