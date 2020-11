Días de pura felicidad son los que pasa Pamela Díaz tras a dar conocer su pololeo con el animador Jean Philippe Cretton, a quien conoció luego de conducir juntos un programa en Chilevisión, de donde ambos son parte.

La pareja dio a conocer que estaban juntos hace dos semanas, ya que fueron visto en el aeropuerto de Santiago previo a embarcar a Cancún, México, donde pasaron unas mini vacaciones juntos.

Tras eso, se han mostrado abiertamente en redes sociales, tal como lo hicieron durante este fin de semana, al dejar registro en sus historias de Instagram de una prendida fiesta que organizaron en la casa de Díaz.

Hasta allí llegaron amigos de ambos, como el actor Nicolás Oyarzún, quien es íntimo del periodista, así como también el productor Nicolás Opazo. Por otra parte, también estuvieron amigas de Pamela, como Lillian Alarcón y la modela Romina Bernales.

Según mostraron en los registros, la fiesta estuvo muy prendida y Pamela aseguró al otro día que "lo di todo, lo entregué todo, pero ahora estoy arrepentida”, en referencia al gran desorden que quedó en su casa.

La broma de Pamela

Durante el domingo, Pamela Díaz dejó registro en sus historias de una insólita broma que le hizo a su actual pareja, a quien le pidió que comprara plátanos en un servicentro. Sin embargo, Cretton no logró el objetivo, porque claramente no vendían frutas en ese lugar.

"No hay plátano. ¿Cómo va a haber plátano en una bomba de bencina? ¿Te das cuenta de lo que me haces hacer? Y yo teniendo que ir a preguntar esa hueá más encima. Así: ‘Hola, ¿tiene plátanos?’ Y me quedan mirando como ‘ahueonaoo’ y yo ya? ", se escucha decir a Cretton mientras Pamela reía.