María Antonieta de las Nieves, la actriz intérprete de "La Chilindrina" en la famosa serie internacional “El Chavo del 8”, reveló en una entrevista de radio a una emisora argentina cómo nació el personaje que se ganó el cariño de millones de personas en el mundo.

“Nace como todos los niños nacen y yo nací en la cocina, en la parte de atrás porque le ganó el parto a mi mamá y así nací”, explica sin más detalles la famosa hija de Don Ramón en el programa humorístico, que dejó de transmitirse en marzo tras 47 años al aire.

La intérprete contó cómo supo lidiar con la fama durante esos años en que la serie era vista en muchos países, y era reconocida a todas partes que iba. “Era tan agradable sentir que toda la gente nos quería, que nos olvidábamos de nosotros mismos. Realmente a mí nunca me ha afectado ser la Chilindrina”.

Recordó que hace años una niña le pidió tomarse una foto con ella al finalizar uno de sus shows y, 30 años después, le hizo llegar la imagen.

“Imagínense como una señora de 50 años de edad, abuela me hace llegar fotos conmigo de cuando ella tenía 5 años, es maravilloso. Eso de las fotografías me ha llegado hasta el alma”, recordó emocionada.

Tuvo una Infancia sin tiempo para jugar

También dijo que su niñez no se parece en nada a la de su personaje en la serie, ya que no tuvo tiempo para juegos. Mencionó que sus primeros años de vida transcurrieron entre la tienda de sus padres, que eran comerciantes, la escuela y una academia de baile que había junto al establecimiento.

Y luego llegó su carrera en la actuación y fue cuando comenzó a relacionarse con personas mayores que ella. "Yo me la pasaba haciendo doblajes y tenía amigos grandes de edad, entonces yo no tuve infancia", dijo.

Sin embargo, añade que la pequeña pecosa de la vecindad le dio lo que no tuvo.

“Pero gracias a Dios que mi infancia me duró 50 años, no la tuve cuando debí tenerla, pero sí la tuve con La Chilindrina. Era mi vida el trabajo y conocí grandes actores y grandes maestros, era mi vida estar bailando también”, explicó con nostalgia.